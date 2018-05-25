Глава СПЧ просит Киев предоставить возможность лично посетить Вышинского в СИЗО
- AFP
«Сегодня мы обратились к омбудсмену Верховной рады Украины Людмиле Денисовой с просьбой о возможности мне лично или кому-то из членов совета посетить Кирилла Вышинского, находящегося под стражей. Мы бы хотели ознакомиться с условиями его содержания и оценить на месте, какую ещё помощь мы можем оказать в этом деле», — сообщил Федотов.
Ранее СПЧ обратился к комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович из-за ситуации с задержанием Вышинского.
Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо внимательно относиться к ситуациям, подобным аресту украинскими властями российского журналиста Кирилла Вышинского, которому предъявляются обвинения в государственной измене за его журналистскую деятельность.
Апелляционный суд Херсонской области Украины назначил на 29 мая рассмотрение жалобы защиты на арест Вышинского.