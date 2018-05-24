Суд рассмотрит апелляцию на арест журналиста Вышинского 29 мая

Апелляционный суд Херсонской области Украины назначил на 29 мая рассмотрение жалобы защиты на арест главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

«На 29 мая назначено заседание», — сообщил РИА Новости адвокат Андрей Доманский.

Ранее адвокат в разговоре с RT рассказал, что его подзащитный Кирилл Вышинский находится в удовлетворительном состоянии.

17 мая суд в Херсоне арестовал Вышинского на два месяца.