Суд рассмотрит апелляцию на арест журналиста Вышинского 29 мая

Короткая ссылка
Апелляционный суд Херсонской области Украины назначил на 29 мая рассмотрение жалобы защиты на арест главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
Суд рассмотрит апелляцию на арест журналиста Вышинского 29 мая
  • Кирилл Вышинский
  • Reuters

«На 29 мая назначено заседание», — сообщил РИА Новости адвокат Андрей Доманский.

Ранее адвокат в разговоре с RT рассказал, что его подзащитный Кирилл Вышинский находится в удовлетворительном состоянии.

17 мая суд в Херсоне арестовал Вышинского на два месяца. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Украина
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных