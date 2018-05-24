Суд рассмотрит апелляцию на арест журналиста Вышинского 29 мая
Апелляционный суд Херсонской области Украины назначил на 29 мая рассмотрение жалобы защиты на арест главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
- Кирилл Вышинский
- Reuters
«На 29 мая назначено заседание», — сообщил РИА Новости адвокат Андрей Доманский.
Ранее адвокат в разговоре с RT рассказал, что его подзащитный Кирилл Вышинский находится в удовлетворительном состоянии.
17 мая суд в Херсоне арестовал Вышинского на два месяца.
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