Адвокат Вышинского рассказал о состоянии журналиста

Андрей Доманский, адвокат главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, в разговоре с RT сообщил, что его подзащитный находится в удовлетворительном состоянии.

«Держится молодцом, насколько это возможно для человека, находящегося под стражей. Всех просил поблагодарить за поддержку, которую ему оказывают. Он надеется на рассмотрение вопроса в апелляционном суде», — сказал юрист.

По его словам, сам Вышинский решил воздержаться от комментариев, поскольку они могут навредить ему при рассмотрении апелляционной жалобы.

«Сейчас мы стараемся не раскрывать карты, которые мы будем использовать в Апелляционном суде», — добавил Доманский.

Подробнее — в материале RT.