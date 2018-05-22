Адвокат Вышинского рассказал о состоянии журналиста

Короткая ссылка
Андрей Доманский, адвокат главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, в разговоре с RT сообщил, что его подзащитный находится в удовлетворительном состоянии.

«Держится молодцом, насколько это возможно для человека, находящегося под стражей. Всех просил поблагодарить за поддержку, которую ему оказывают. Он надеется на рассмотрение вопроса в апелляционном суде», — сказал юрист.

По его словам, сам Вышинский решил воздержаться от комментариев, поскольку они могут навредить ему при рассмотрении апелляционной жалобы.

«Сейчас мы стараемся не раскрывать карты, которые мы будем использовать в Апелляционном суде», — добавил Доманский.

Подробнее — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Украина
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных