Общественная палата просит ОБСЕ провести заседание по делу журналиста Вышинского

Комиссия Общественной палаты (ОП) по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей в понедельник, 21 мая, направила письмо представителю Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по вопросам свободы средств массовой информации Арлему Дезиру (есть в распоряжении RT), в котором общественники выразили крайнюю обеспокоенность в связи с арестом главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского в Киеве.

По их словам, задержание журналиста происходило с нарушением принципов работы правоохранительных органов. Такие действия Киева, по мнению общественников, могут привести в будущем к притеснению журналистов из других стран, в том числе и с Украины.

В ОП призвали организовать специальное заседание комитета по свободе СМИ ОБСЕ.

«В последние несколько месяцев на территории республики задержания российских журналистов происходят регулярно, их подвергают преследованию, выдворяют из страны, а некоторых заключают под стражу, при этом формулировки обвинения неконкретны и расплывчаты, отсутствуют какие-либо доказательства и факты их вины. Считаем данные действия весьма опасной тенденцией, которая ставит под угрозу жизнь и здоровье российских журналистов. Также отдельно следует отметить, что подобное давление на средства массовой информации серьёзно видоизменяет информационное пространство страны, что, в свою очередь, грозит разрушением демократических основ правового поля страны. И, как следствие, угрозе начнут подвергаться представители не только российских изданий, но и самой республики, а также иных государств, в том числе и европейских», — отмечается в письме.

15 мая сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости Украина в Киеве. В этот же день был задержан руководитель портала Кирилл Вышинский. 17 мая суд Херсона арестовал Вышинского на 60 дней.