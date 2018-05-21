СПЧ обратился к комиссару Совета Европы по правам человека из-за ситуации с Вышинским
«Совет выражает крайнюю обеспокоенность ситуацией, связанной с арестом К. Вышинского, давлением на его коллег. Просим вас, уважаемая госпожа Миятович, взять ситуацию под личный контроль», — говорится в обращении СПЧ.
Подчёркивается, что предъявленные Вышинскому обвинения не имеют объективных оснований.
Кроме того, Совет попросил уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Людмилу Денисову взять ситуацию с Вышинским под личный контроль, а также принять меры для немедленного освобождения журналиста.
17 мая суд в Херсоне арестовал Вышинского. Он обвиняется в государственной измене.