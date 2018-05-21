СПЧ обратился к комиссару Совета Европы по правам человека из-за ситуации с Вышинским

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Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека обратился к комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович из-за ситуации с задержанием СБУ главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Об этом сообщается на сайте СПЧ.

«Совет выражает крайнюю обеспокоенность ситуацией, связанной с арестом К. Вышинского, давлением на его коллег. Просим вас, уважаемая госпожа Миятович, взять ситуацию под личный контроль», — говорится в обращении СПЧ.

Подчёркивается, что предъявленные Вышинскому обвинения не имеют объективных оснований.

Кроме того, Совет попросил уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Людмилу Денисову взять ситуацию с Вышинским под личный контроль, а также принять меры для немедленного освобождения журналиста.

17 мая суд в Херсоне арестовал Вышинского. Он обвиняется в государственной измене.

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