Путин прокомментировал ситуацию с арестом Вышинского на Украине
- AFP
Об этом он заявил, отвечая на соответствующий вопрос французского журналиста.
«Меня в высшей степени удивляет, почему вы, французский журналист, не задаётесь вопросом об ограничении деятельности журналистов на Украине. Вот только что был задержан ваш коллега, российский журналист, ему предъявляются обвинения в государственной измене за его публичную позицию и за его работу именно в качестве журналиста», — сказал российский лидер.
Он призвал внимательно относиться к подобным процессам во всех странах.
Ранее апелляционный суд Херсонской области Украины назначил на 29 мая рассмотрение жалобы защиты на арест главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
17 мая суд в Херсоне арестовал Вышинского на два месяца.