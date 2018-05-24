«Порошенко катится к тоталитаризму»: Киев включил МИА «Россия сегодня» и РИА Новости Украина в санкционный список

Киев вводит санкции против МИА «Россия сегодня» и РИА Новости Украина. Активы СМИ будут заблокированы, доступ к их сайтам ограничен. По мнению генерального директора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселёва, Порошенко таким образом готовится к выборам, которые пройдут в следующем году. В Госдуме осудили действия Киева и заявили о возможности принять ответные ограничительные меры. Правозащитники и журналисты обратились к международной общественности с призывом отреагировать на ущемление свободы слова на Украине.

Киев принял решение внести МИА «Россия сегодня» и РИА Новости Украина в санкционный список на три года. Это означает, что украинские провайдеры ограничат доступ к сайтам Россиясегодня.рф, Sputniknews.com, Ria.ru, Rsport.ria.ru, 1prime.ru, Realty.ria.ru и rian.com.ua. Кроме того, будут заблокированы активы новостных агентств в этой стране. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте президента Украины Петра Порошенко.

Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв заявил, что подобное отношение к СМИ свидетельствует о неспособности Киева действовать демократическими способами. Он также предположил, что ужесточение цензуры на Украине связано с предстоящими президентскими выборами, намеченными на конец марта 2019 года.

«Это показатель бессилия режима, который пришёл к власти в результате кровавого государственного переворота и не справился с налаживанием нормальной жизни по демократическим современным канонам. И ему ничего другого не остаётся, как преследовать собственных граждан, преследовать журналистов, преследовать свободу слова, запрещать уважаемые издания и, вероятно, вести дело к зачистке медиапространства в канун так называемых президентских выборов», — заявил Киселёв.

Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв

© Владимир Трефилов / РИА Новости

Санкционный ответ

В Госдуме призвали ввести ответные санкции против Украины, прекратив экономическое сотрудничество с этой страной.

«Мы должны сделать для себя выводы и в том числе начать принимать (меры. — RT) в экономическом сотрудничестве с Украиной, снижать его и завершать их совсем», — заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.

Кроме того, российские законодатели намерены обратиться в международные организации с призывом отреагировать на действия Украины, которая продолжает ущемлять свободу слова.

Госдума РФ

© Russian State Duma Photo Service/Global Look Press

«Конечно, (решение Киева. — RT) является актом цензуры, конечно, будем обращаться в структуры, которые следят за правами человека, должны обратить на это внимание. Как вы видите, европейцы не торопятся реагировать и оказывать влияние на Украину, исходя из той практики, которую мы видим, которая последовала после ареста руководителя этого подразделения на Украине. Думаю, это всё равно не должно нас останавливать. Мы должны действовать наступательно, говоря об этом в мире и обращаясь в международные организации», — заключил политик.

Путь к жёсткому тоталитаризму

Коллега Калашникова, зампред комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Владимир Крупенников в беседе с RT отметил, что действия Киева свидетельствуют о движении к тоталитаризму и национализму.

«Это подавление свободы слова, они не дают возможности высказывать альтернативную точку зрения. Украина катится к жёсткому тоталитаризму и национализму. Любое инакомыслие в СМИ начинает трактоваться как измена родине, предательство», — пояснил он.

Также по теме «Для Киева нет ничего опаснее, чем правдивое слово»: российские журналисты выступили в поддержку Вышинского В центре Москвы прошла акция в поддержку арестованного на Украине журналиста Кирилла Вышинского. Киевские власти обвиняют главу...

Подобные методы взаимодействия с журналистами просто немыслимы в современном обществе, а закрытие СМИ, высказывающих альтернативную правительственной точку зрения, уже просто опасно, уверен Крупенников.

«Тотальное подавление — это, конечно, нонсенс, но, к сожалению, Украина в этом направлении движется семимильными шагами... Когда подавляется возможность высказывания альтернативной точки зрения — это довольно опасный шаг», — заключил он.

Призыв к Западу

О намерении обратиться к международному сообществу в связи с санкциями Киева уже сообщили и в Союзе журналистов России. Глава организации Владимир Соловьёв прокомментировал RT ситуацию.

«На это можно реагировать и с сожалением, и с возмущением. Уже не первый раз власти Украины ограничивают свободу слова и свободу журналистов, мы обратимся к нашим коллегам, журналистским организациям — в Международную федерацию журналистов, Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) с просьбой прокомментировать действия украинских властей. Надеюсь, что они оценят и осудят их. Объём тех действий, которые украинские власти накануне выборов производят в отношении СМИ, уже зашкаливает», — подчеркнул Соловьёв.

Правозащитники полностью поддерживают позицию журналистов. Глава Совета по правам человека Михаил Федотов ожидает, что по данному вопросу в ближайшее время выскажется представитель ОБСЕ по вопросам СМИ. При этом он подчеркнул, что вводимые Киевом ограничения в первую очередь вредят самим украинцам, ведь они остаются без объективных данных.

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов

© Кирилл Каллиников / РИА Новости

«Трудно уже чему-либо удивляться, когда идёт речь о функционировании российских СМИ на территории Украины. Это решение — очередной шаг в ограничении свободы информации, прежде всего для самих жителей Украины. Но я знаю абсолютно точно, что все блокировки, которые устанавливаются в отношении российских сетевых изданий на Украине, прекрасно обходятся украинцами, желающими получить достоверную информацию», — рассказал Федотов.

СБУ против СМИ

Киев ущемляет права человека на всех фронтах, не только в области журналистики. Об этом в беседе с RT рассказала член комитета по обороне и безопасности Ольга Ковитиди.

«В то время, когда регулярная украинская армия ведёт войну с мирными людьми в Донбассе, Совет национальной безопасности и обороны Украины системно борется со свободой слова и нарушает права человека. Основную угрозу национальной безопасности Украины в соответствии с его решением теперь несут свободные СМИ», — заявила она.

По её оценке, блокировка ресурсов «Россия сегодня», РИА Новости и других сайтов — очевидное нарушение статьи 19 Всеобщей декларации прав человека и статьи 10 Европейской конвенции о защите прав человека. А это, в свою очередь, является «не только давлением на СМИ — это грубое нарушение международных норм».

«Арест главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского является сегодня серьёзным звонком, серьёзным сигналом для подключения всех мер международного воздействия. Управление верховного комиссара ООН по правам человека уже отмечало тревожную тенденцию высылки иностранных журналистов и нарушения их прав на Украине, однако ситуация сегодня только усугубляется», — заключила она.

Также по теме «Каток борьбы с инакомыслием»: СБУ проводит обыски в офисе РИА Новости Украина Сотрудники СБУ проводят обыски в офисе РИА Новости Украина в Киеве. Связь с редакцией потеряна, сайт агентства не обновляется. Кроме...

Напомним, 15 мая сотрудники Службы безопасности Украины ворвались в офис РИА Новости в Киеве, где провели обыск, который продолжался около восьми часов. Одновременно с этим в украинской столице был задержан руководитель информационного портала Кирилл Вышинский. Его обвинили в поддержке самопровозглашённых республик Донбасса и госизмене. 17 мая суд в Херсоне арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Защита подала апелляцию на это решение в Апелляционный суд Херсонской области.

В центре Москвы прошла акция в поддержку арестованного журналиста. Представители СМИ, политические активисты и просто неравнодушные люди собрались у украинского посольства в Леонтьевском переулке, чтобы выразить возмущение действиями Киева. В Кремле осудили действия СБУ и заявили о разработке ответных мер. МИД России также обратился к международным структурам с тем, чтобы они потребовали освободить Вышинского.