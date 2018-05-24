СЖР обратится к международному сообществу в связи с санкциями Киева против МИА «Россия сегодня»

Глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьёв в беседе с RT прокомментировал включение МИА «Россия сегодня» и РИА Новости Украина в санкционный список Киева.

«На это можно реагировать и с сожалением, и с возмущением. Уже не первый раз власти Украины ограничивают свободу слова и свободу журналистов, мы обратимся к нашим коллегам, журналистским организациям — в Международную федерации журналистов, Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) — с просьбой прокомментировать действия украинских властей. Надеюсь, что они оценят и осудят их. Объём тех действий, которые украинские власти накануне выборов производят в отношении СМИ, уже зашкаливает», — отметил Соловьёв.

Ранее МИА «Россия сегодня» и РИА Новости Украина были внесены Киевом в санкционный список.

Теперь провайдерам предстоит провести блокировку ряда ресурсов на Украине.