МИА «Россия сегодня» и РИА Новости Украина попали в санкционный список Киева
Киев включил МИА «Россия сегодня» и РИА Новости Украина в обновлённый санкционный список. Соответствующее приложение к решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 мая 2018 года опубликовано на сайте украинского лидера Петра Порошенко.
- © Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Украинским провайдерам предписано заблокировать доступ к сайтам Россиясегодня.рф, Sputniknews.com, Ria.ru, Rsport.ria.ru, 1prime.ru, Realty.ria.ru и rian.com.ua.
Ранее сообщалось, что суд назначил на 29 мая рассмотрение жалобы защиты на арест главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
17 мая журналиста арестовали на два месяца.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему: