МИА «Россия сегодня» и РИА Новости Украина попали в санкционный список Киева

Киев включил МИА «Россия сегодня» и РИА Новости Украина в обновлённый санкционный список. Соответствующее приложение к решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 мая 2018 года опубликовано на сайте украинского лидера Петра Порошенко.

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Украинским провайдерам предписано заблокировать доступ к сайтам Россиясегодня.рф, Sputniknews.com, Ria.ru, Rsport.ria.ru, 1prime.ru, Realty.ria.ru и rian.com.ua. Ранее сообщалось, что суд назначил на 29 мая рассмотрение жалобы защиты на арест главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. 17 мая журналиста арестовали на два месяца.