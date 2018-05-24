МИА «Россия сегодня» и РИА Новости Украина попали в санкционный список Киева

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RT
Киев включил МИА «Россия сегодня» и РИА Новости Украина в обновлённый санкционный список. Соответствующее приложение к решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 мая 2018 года опубликовано на сайте украинского лидера Петра Порошенко.
МИА «Россия сегодня» и РИА Новости Украина попали в санкционный список Киева
  • © Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Украинским провайдерам предписано заблокировать доступ к сайтам Россиясегодня.рф, Sputniknews.com, Ria.ru, Rsport.ria.ru, 1prime.ru, Realty.ria.ru и rian.com.ua.

Ранее сообщалось, что суд назначил на 29 мая рассмотрение жалобы защиты на арест главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

17 мая журналиста арестовали на два месяца. 

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