В Госдуме осудили санкции Киева против МИА «Россия сегодня» и РИА Новости Украина

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Анастасия Румянцева
Зампред комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Владимир Крупенников в беседе с RT прокомментировал включение украинской стороной МИА «Россия сегодня» и РИА Новости Украина в санкционный список.
В Госдуме осудили санкции Киева против МИА «Россия сегодня» и РИА Новости Украина
  • © Алексей Даничев / РИА Новости

«Это подавление свободы слова, не дают возможность высказывать альтернативную точку зрения. Украина катится к жёсткому тоталитаризму и национализму. Любое инакомыслие в СМИ начинает трактоваться как измена родине, предательство. У нас в мировой истории были государства, которые начинали идти по такому пути, мы знаем, к какому режиму они приходили. Тотальное подавление — это, конечно, нонсенс, но, к сожалению, Украина в этом направлении движется семимильными шагами», — отметил Крупенников.

Ранее МИА «Россия сегодня» и РИА Новости Украина были внесены Киевом в санкционный список.

Теперь провайдерам предстоит провести блокировку ряда ресурсов на Украине. 

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