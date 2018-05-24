В Госдуме осудили санкции Киева против МИА «Россия сегодня» и РИА Новости Украина

Зампред комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Владимир Крупенников в беседе с RT прокомментировал включение украинской стороной МИА «Россия сегодня» и РИА Новости Украина в санкционный список.

«Это подавление свободы слова, не дают возможность высказывать альтернативную точку зрения. Украина катится к жёсткому тоталитаризму и национализму. Любое инакомыслие в СМИ начинает трактоваться как измена родине, предательство. У нас в мировой истории были государства, которые начинали идти по такому пути, мы знаем, к какому режиму они приходили. Тотальное подавление — это, конечно, нонсенс, но, к сожалению, Украина в этом направлении движется семимильными шагами», — отметил Крупенников.

Ранее МИА «Россия сегодня» и РИА Новости Украина были внесены Киевом в санкционный список.

Теперь провайдерам предстоит провести блокировку ряда ресурсов на Украине.