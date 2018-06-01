СПЧ призвал Совет Европы и ОБСЕ повлиять на ситуацию со СМИ на Украине

Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека обратился в Совет Европы и ОБСЕ в связи с ситуацией с работой средств массовой информации на Украине, сообщает пресс-служба СПЧ.

Как отмечается в сообщении, Совет озабочен ситуацией вокруг российского журналиста Аркадия Бабченко, который «оказался участником провокации спецслужб».

«В СПЧ считают, что использование журналиста для введения в заблуждение общественности бросает тень на всё журналистское сообщество, подрывает доверие к СМИ, а попытки эксплуатировать чувства людей, предъявляя миру фейковую трагедию, просто аморальны», — говорится в сообщении.

Совет попросил комиссара СЕ по правам человека Дуню Миятович и представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира использовать имеющиеся в их распоряжении возможности для влияния на украинские власти в целях нормализации атмосферы для работы СМИ в стране.

Ранее в ОБСЕ выразили сожаление из-за распространения ложных сведений о смерти Бабченко.