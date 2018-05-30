В ОБСЕ выразили сожаление из-за распространения ложных сведений о смерти Бабченко
«С облегчением узнал о том, что Аркадий Бабченко жив! Я сожалею в связи с решением распространить ложную информацию о жизни журналиста», — написал Дезир в Twitter.
При этом он добавил, что «обязанностью государства является предоставление общественности верной информации».
Ранее он писал, что вылетает в Киев из-за сообщений о смерти Бабченко.
29 мая сообщалось, что российский журналист Аркадий Бабченко был убит в подъезде своего дома в Киеве. 30 мая в СБУ заявили, что «убийство» Бабченко было частью спецоперации.
«Репортёры без границ» назвали произошедшее с Бабченко «жалким трюком».