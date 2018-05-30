Глава СБУ заявил, что журналист Бабченко жив

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак в ходе брифинга заявил, что российский журналист Аркадий Бабченко жив. По его словам, информация об убийстве была частью спецоперации для предотвращения покушения, которое действительно готовилось. Сообщения о том, что Бабченко убит, появились вечером во вторник, 29 мая.

Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

«Я, конечно, должен сейчас принести соболезнования семье Аркадия Бабченко, но я не буду этого делать. Я, наоборот, хочу поздравить его семью, вас всех, весь наш мир, который наблюдает за этим действом, и поздравить Аркадия Бабченко с его третьим днём рождения», — сказал Грицак.

После этого Бабченко появился в комнате.

Ранее СМИ сообщили, что на месте убийства Бабченко были найдены три гильзы для пистолета Макарова. Также был составлен фоторобот предполагаемого преступника.

В полиции заявили, что ведётся розыск нескольких человек.

В Киеве возле здания посольства России на Украине прошёл траурный митинг в память об Аркадии Бабченко.