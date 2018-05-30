Полиция Киева разыскивает несколько человек в связи с убийством Бабченко
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- Reuters
«Мы разыскиваем не менее одного человека. Мы понимаем — и есть информация, — что были ещё люди, а не только тот человек, который стрелял», — цитирует его Интерфакс-Украина.
По его словам, изъято много видеозаписей с камер наблюдения.
Ранее в МВД Украины заявили, что журналист не обращался за охраной, а также не сообщал об угрозах в свой адрес.
Также СМИ сообщили, что на месте убийства Бабченко были найдены три гильзы для пистолета Макарова.
Бабченко был убит в Киеве 29 мая.
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