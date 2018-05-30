Полиция Киева разыскивает несколько человек в связи с убийством Бабченко

По делу об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко на Украине разыскиваются несколько человек. Об этом заявил глава Нацполиции Украины в Киеве Андрей Крищенко.

«Мы разыскиваем не менее одного человека. Мы понимаем — и есть информация, — что были ещё люди, а не только тот человек, который стрелял», — цитирует его Интерфакс-Украина.

По его словам, изъято много видеозаписей с камер наблюдения.

Ранее в МВД Украины заявили, что журналист не обращался за охраной, а также не сообщал об угрозах в свой адрес.

Также СМИ сообщили, что на месте убийства Бабченко были найдены три гильзы для пистолета Макарова.

Бабченко был убит в Киеве 29 мая.