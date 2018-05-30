МВД Украины: Бабченко не обращался за охраной и не сообщал об угрозах в свой адрес

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Застреленный в Киеве российский журналист Аркадий Бабченко не обращался за охраной и не сообщал об угрозах в свой адрес.
МВД Украины: Бабченко не обращался за охраной и не сообщал об угрозах в свой адрес
  • © Gleb Garanich
  • Reuters

Директор департамента коммуникаций МВД Украины Артём Шевченко сообщил об этом на своей странице в Facebook.

«За неполный год, когда он был в Киеве, к сожалению, мы так и не встретились, я звонил ему с периодичностью раз в два месяца, спрашивал, как дела, нет чувствует ли он чего-то подозрительного, нет ли очевидных и требующих вмешательства полиции угроз, нужна ли какая-либо помощь, и просил сообщить, если она понадобится», — сообщил Шевченко.

Он отметил, что Бабченко «жил обычной жизнью, не обращался за охраной, писал, что думал, не ограничивая себя».

Ранее депутат Верховной рады Антон Геращенко заявил о необходимости взять семью Бабченко под опеку государства.

Российский журналист Аркадий Бабченко был застрелен 29 мая в подъезде своего дома в Киеве. 

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