Депутат Рады призвал взять семью убитого Бабченко под опеку государства
- AFP
Об этом Геращенко написал в своём Facebook.
«Семья Аркадия Бабченко должна быть взята под опеку Украиной, ради которой Аркадий пожертвовал своей жизнью!» — заявил украинский депутат.
Он выразил уверенность в том, что «возмездие настигнет заказчиков, а также организаторов и исполнителей этого подлого террористического акта».
Ранее глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко потребовала от властей Украины найти организаторов убийства Бабченко.