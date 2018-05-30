Депутат Рады призвал взять семью убитого Бабченко под опеку государства

Депутат Верховной рады, член коллегии МВД Украины Антон Геращенко заявил о необходимости взять семью убитого в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко под опеку государства.

Об этом Геращенко написал в своём Facebook.

«Семья Аркадия Бабченко должна быть взята под опеку Украиной, ради которой Аркадий пожертвовал своей жизнью!» — заявил украинский депутат.

Он выразил уверенность в том, что «возмездие настигнет заказчиков, а также организаторов и исполнителей этого подлого террористического акта».

Ранее глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко потребовала от властей Украины найти организаторов убийства Бабченко.