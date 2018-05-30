Гройсман обвинил Россию в причастности к убийству журналиста Бабченко

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обвинил Россию в причастности к убийству журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Гройсман считает, что Бабченко был «настоящим другом Украины». По его словам, Россия якобы «не простила ему честности и принципиальности».

Журналист был убит 29 мая в подъезде своего дома. По данному факту СК России возбудил уголовное дело.