Гройсман обвинил Россию в причастности к убийству журналиста Бабченко
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обвинил Россию в причастности к убийству журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.
- © Gleb Garanich
- Reuters
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Гройсман считает, что Бабченко был «настоящим другом Украины». По его словам, Россия якобы «не простила ему честности и принципиальности».
Журналист был убит 29 мая в подъезде своего дома. По данному факту СК России возбудил уголовное дело.
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