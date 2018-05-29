СК России возбудил уголовное дело после убийства журналиста Бабченко в Киеве

Следственный комитет возбудил дело в связи с убийством в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

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РИА Новости

«Возбуждено уголовное дело об убийстве российского гражданина Аркадия Бабченко», — говорится в сообщении на сайте СК. Ранее член коллегии МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что Бабченко был застрелен в подъезде своего дома в Киеве. Журналист скончался по дороге в больницу.