СК России возбудил уголовное дело после убийства журналиста Бабченко в Киеве
Следственный комитет возбудил дело в связи с убийством в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
- © Руслан Кривобок
- РИА Новости
«Возбуждено уголовное дело об убийстве российского гражданина Аркадия Бабченко», — говорится в сообщении на сайте СК.
Ранее член коллегии МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что Бабченко был застрелен в подъезде своего дома в Киеве.
Журналист скончался по дороге в больницу.
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