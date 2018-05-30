Москалькова обратится к Денисовой с просьбой взять на контроль расследование убийства Бабченко
Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.
«Обращусь к украинской коллеге Людмиле Денисовой с просьбой взять на контроль расследование убийства российского журналиста Аркадия Бабченко с тем, чтобы оно шло объективно, всесторонне и справедливо», — написала омбудсмен.
Бабченко был убит 29 мая в подъезде своего дома. По словам члена коллегии МВД Украины Антона Геращенко, ему выстрелили в спину.
От полученных ранений россиянин скончался по дороге в больницу.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту произошедшего.