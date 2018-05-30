В Госдуме усомнились в том, что украинская сторона будет расследовать убийство Бабченко

Короткая ссылка
Дмитрий Булгару
Заместитель председателя комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в разговоре с RT предположил, что за убийство российского журналиста Аркадия Бабченко могут быть «ответственны националисты и фанатики».

«Я думаю, что это сделали фанатики, националисты, откровенные преступники, которые сегодня на Украине чувствуют себя абсолютно безнаказанно. Они просто физически расправляются с любыми людьми, которые себя ассоциируют с Россией. Криминал начал ощущать себя таким Цербером или судьёй, который выносит вердикт», — отметил парламентарий.

По его словам, все те преступные действия, которые совершаются в отношении россиян, «спускаются на тормозах».

«Всё, что сегодня делает криминал во всех сферах, если это идёт в отношении России или российских граждан, это спускается на тормозах, не расследуется и, фактически, поощряется. Я должен констатировать, что сегодня на Украине для граждан России очень тяжело и опасно», — уточнил депутат.

Свинцов усомнился в том, что Украина будет проводить следствие в отношении убийства российского журналиста.

«Если бы Украина была правовым государством, то власти должны были расследовать это убийство самым тщательным образом, найти и наказать виновных. Но я думаю, что на Украине это всё закончится высказываниями о том, что наш журналист был агентом Кремля. Убийство произошло именно по причине того, что тот, кто это убийство заказывал, абсолютно уверен, что никакого наказания и расследования не будет», — заключил заместитель председателя комитета Государственной думы.

Бабченко был убит 29 мая в подъезде своего дома. По словам члена коллегии МВД Украины Антона Геращенко, ему выстрелили в спину. От полученных ранений россиянин скончался по дороге в больницу.

В МИД России призвали украинскую сторону оперативно расследовать убийство Бабченко. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Украина
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить