МИД России призвал Киев оперативно расследовать убийство Бабченко

Москва призывает Киев оперативно расследовать убийство в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко. Об этом говорится в комментарии на сайте МИД России.

«Кровавые преступления и тотальная безнаказанность стали рутиной для киевского режима. Требуем от украинских властей приложить все усилия к оперативному расследованию», — говорится в сообщении ведомства.

В МИД также рассчитывают, что международные инстации и НПО возьмут на контроль ход расследования.

Ведомство выразило соболезнования родным и близким Бабченко.

Журналист был убит 29 мая в подъезде своего дома. По словам члена коллегии МВД Украины Антона Геращенко, ему выстрелили в спину. Бабченко скончался по дороге в больницу.

СК России возбудил уголовное дело.