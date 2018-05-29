МИД России призвал Киев оперативно расследовать убийство Бабченко
«Кровавые преступления и тотальная безнаказанность стали рутиной для киевского режима. Требуем от украинских властей приложить все усилия к оперативному расследованию», — говорится в сообщении ведомства.
В МИД также рассчитывают, что международные инстации и НПО возьмут на контроль ход расследования.
Ведомство выразило соболезнования родным и близким Бабченко.
Журналист был убит 29 мая в подъезде своего дома. По словам члена коллегии МВД Украины Антона Геращенко, ему выстрелили в спину. Бабченко скончался по дороге в больницу.
СК России возбудил уголовное дело.