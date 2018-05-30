В МВД Украины составили фоторобот мужчины, подозреваемого в убийстве журналиста Бабченко
Об этом сообщает ТСН.
Поліція оприлюднила фоторобот убивці журналіста Аркадія Бабченка. https://t.co/yZjS2kX9G3#новини#новости#ТСН— ТСН.ua (канал 1+1) (@tsnua) 29 мая 2018 г.
Как отмечает первый заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин, это мужчина с седой бородой, на вид ему 40-45 лет, телосложение среднее.
Уточняется, что на нём в момент убийства была бейсболка.
Ранее член коллегии МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что Бабченко был застрелен в подъезде своего дома в Киеве. Журналист скончался по дороге в больницу.
В киевской полиции предполагают, что у стрелявшего в Бабченко могли быть сообщники.