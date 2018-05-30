В МВД Украины составили фоторобот мужчины, подозреваемого в убийстве журналиста Бабченко

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Украинская полиция составила фоторобот человека, которого подозревают в убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко.

Об этом сообщает ТСН.

Как отмечает первый заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин, это мужчина с седой бородой, на вид ему 40-45 лет, телосложение среднее.

Уточняется, что на нём в момент убийства была бейсболка.

Ранее член коллегии МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что Бабченко был застрелен в подъезде своего дома в Киеве. Журналист скончался по дороге в больницу.

В киевской полиции предполагают, что у стрелявшего в Бабченко могли быть сообщники.

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