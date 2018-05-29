В полиции Киева заявили о возможном наличии сообщников у стрелявшего в Бабченко

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Руководитель полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что у стрелявшего в российского журналиста Аркадия Бабченко могли быть сообщники.

Об этом сообщает NewsOne, транслировавший брифинг Крищенко.

«Один нападавший был точно, возможно, у него были сообщники», — сказал он, добавив, что в настоящий момент полицейские изучают записи с камер видеонаблюдения, опрашивают свидетелей.

Отмечается, что пока рассматривается несколько версий произошедшего, в том числе профессиональная деятельность погибшего. 

Ранее член коллегии МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что Бабченко был застрелен в подъезде своего дома в Киеве. Журналист скончался по дороге в больницу.

СК России возбудил уголовное дело после убийства журналиста Бабченко в Киеве.

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