В полиции Киева заявили о возможном наличии сообщников у стрелявшего в Бабченко

Руководитель полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что у стрелявшего в российского журналиста Аркадия Бабченко могли быть сообщники.

Об этом сообщает NewsOne, транслировавший брифинг Крищенко.

«Один нападавший был точно, возможно, у него были сообщники», — сказал он, добавив, что в настоящий момент полицейские изучают записи с камер видеонаблюдения, опрашивают свидетелей.

Отмечается, что пока рассматривается несколько версий произошедшего, в том числе профессиональная деятельность погибшего.

Ранее член коллегии МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что Бабченко был застрелен в подъезде своего дома в Киеве. Журналист скончался по дороге в больницу.

СК России возбудил уголовное дело после убийства журналиста Бабченко в Киеве.