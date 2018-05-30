Небензя: на Украине убивают независимых и оппозиционных журналистов

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности заявил, что украинская сторона не расследует убийства независимых и оппозиционных журналистов в стране.

«Независимых и оппозиционных журналистов убивают, преступления не расследуются. Сегодня в Киеве был убит российский гражданин, журналист Аркадий Бабченко. Это произошло несколько часов назад. Можно предположить, что украинская власть обвинит в этом Россию. Это уже происходило не раз до этого», — заявил он.

При этом Небензя напомнил о недавнем аресте главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

«Другие журналисты убегают из страны от преследований, а если нет — их арестовывают, как Кирилла Вышинского, украинского гражданина, главу РИА Новости Украина. Какое ему было предъявлено обвинение? Государственная измена», — добавил дипломат.

По словам Небензи, Украина, благодаря стараниям властей, живёт в двух параллельных мирах.

«В состоянии выдуманной гибридной войны с Россией и в реальном мире, где никакого российского вторжения нет», — заключил он.

RT ведёт прямую трансляцию.