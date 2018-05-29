В Госдуме прокомментировали убийство российского журналиста Бабченко на Украине

Член комитета Государственной думы по международным делам Антон Морозов в разговоре с RT прокомментировал убийство российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.

«Это чрезвычайное событие. Мы очень скорбим, что убит наш журналист, выражаем соболезнования членам семьи. Он погиб при исполнении своего журналистского долга. Бабченко выступал с очень интересными репортажами. Но, к сожалению, в Киеве сейчас такой режим, при котором очень часто совершаются политические убийства. Даже возникает подозрения, что режим Порошенко провоцирует определённых людей на такие преступления», — заявил парламентарий.

Морозов также призвал поднимать вопрос прав журналистов на международных площадках.

«Свобода слова, конечно, очень сильно страдает от того, что устраняются неудобные журналисты и политические деятели. Конечно, это вопиющий случай. Я уверен, что российская сторона не оставит это без внимания. Безусловно, нужно усиливать меры безопасности. Необходимо на международных площадках постоянно ставить вопросы об ущемлении прав журналистов, а также устранении политических оппонентов режима Порошенко», — сказал Морозов.

Ранее член коллегии МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что Бабченко был застрелен в подъезде своего дома в Киеве.

Журналист скончался по дороге в больницу.

СК России возбудил уголовное дело в связи с убийством Бабченко.