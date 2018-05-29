В Госдуме прокомментировали убийство российского журналиста Бабченко на Украине
«Это чрезвычайное событие. Мы очень скорбим, что убит наш журналист, выражаем соболезнования членам семьи. Он погиб при исполнении своего журналистского долга. Бабченко выступал с очень интересными репортажами. Но, к сожалению, в Киеве сейчас такой режим, при котором очень часто совершаются политические убийства. Даже возникает подозрения, что режим Порошенко провоцирует определённых людей на такие преступления», — заявил парламентарий.
Морозов также призвал поднимать вопрос прав журналистов на международных площадках.
«Свобода слова, конечно, очень сильно страдает от того, что устраняются неудобные журналисты и политические деятели. Конечно, это вопиющий случай. Я уверен, что российская сторона не оставит это без внимания. Безусловно, нужно усиливать меры безопасности. Необходимо на международных площадках постоянно ставить вопросы об ущемлении прав журналистов, а также устранении политических оппонентов режима Порошенко», — сказал Морозов.
Ранее член коллегии МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что Бабченко был застрелен в подъезде своего дома в Киеве.
Журналист скончался по дороге в больницу.
СК России возбудил уголовное дело в связи с убийством Бабченко.