Климкин прокомментировал убийство журналиста Бабченко в Киеве

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в ходе своего выступления на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что пока рано говорить о том, кто может стоять за убийством российского журналиста Аркадия Бабченко.

«Мы только что получили трагические новости из Киева. Аркадий Бабченко... был убит рядом со своим домом в Киеве», — сказал он.

По словам Климкина, представители правоохранительных органов Украины уже начали расследование преступления.

«Наша полиция уже начала расследование. Слишком рано говорить, кто за этим стоит», — заключил он.

Бабченко был убит 29 мая в подъезде своего дома. По словам члена коллегии МВД Украины Антона Геращенко, ему выстрелили в спину.

От полученных ранений россиянин скончался по дороге в больницу.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту произошедшего.