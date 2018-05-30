Климкин прокомментировал убийство журналиста Бабченко в Киеве
«Мы только что получили трагические новости из Киева. Аркадий Бабченко... был убит рядом со своим домом в Киеве», — сказал он.
По словам Климкина, представители правоохранительных органов Украины уже начали расследование преступления.
«Наша полиция уже начала расследование. Слишком рано говорить, кто за этим стоит», — заключил он.
Бабченко был убит 29 мая в подъезде своего дома. По словам члена коллегии МВД Украины Антона Геращенко, ему выстрелили в спину.
От полученных ранений россиянин скончался по дороге в больницу.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту произошедшего.