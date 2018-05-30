В СПЧ намерены потребовать тщательного расследования убийства Бабченко

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Глава совета по правам человека России Михаил Федотов заявил, что совет потребует от Украины самого тщательного расследования убийства в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко.

«Я глубоко возмущён убийством известного российского журналиста Аркадия Бабченко... Мы будет требовать от украинских властей провести самое тщательное расследование этого преступления», — цитирует РИА Новости Федотова.

Ранее глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко потребовала от украинских властей установить личности заказчиков и исполнителей убийства Бабченко.

Журналист был убит 29 мая в подъезде своего дома. По данному факту СК России возбудил уголовное дело.

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