В СПЧ намерены потребовать тщательного расследования убийства Бабченко

Глава совета по правам человека России Михаил Федотов заявил, что совет потребует от Украины самого тщательного расследования убийства в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко.

«Я глубоко возмущён убийством известного российского журналиста Аркадия Бабченко... Мы будет требовать от украинских властей провести самое тщательное расследование этого преступления», — цитирует РИА Новости Федотова. Ранее глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко потребовала от украинских властей установить личности заказчиков и исполнителей убийства Бабченко. Журналист был убит 29 мая в подъезде своего дома. По данному факту СК России возбудил уголовное дело.