В СПЧ намерены потребовать тщательного расследования убийства Бабченко
«Я глубоко возмущён убийством известного российского журналиста Аркадия Бабченко... Мы будет требовать от украинских властей провести самое тщательное расследование этого преступления», — цитирует РИА Новости Федотова.
Ранее глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко потребовала от украинских властей установить личности заказчиков и исполнителей убийства Бабченко.
Журналист был убит 29 мая в подъезде своего дома. По данному факту СК России возбудил уголовное дело.