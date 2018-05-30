Тимошенко потребовала от украинских властей найти организаторов убийства Бабченко

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Глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в своём Facebook потребовала от украинских властей установить личности заказчиков и исполнителей убийства российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.

«Это трагедия. Трагедия для всей Украины. Наша общая задача — сделать всё, чтобы такого больше не было», — написала она.

Тимошенко также выразила соболезнования родным и близким погибшего.

«Требую от власти: хотя бы раз найдите заказчиков и исполнителей! Не просто возьмите под личный контроль, а реально раскройте преступление!» — заключила политик.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что обратится к своей украинской коллеге Людмиле Денисовой с просьбой проконтролировать ход расследования убийства российского журналиста.

Бабченко был убит 29 мая в подъезде своего дома. По словам члена коллегии МВД Украины Антона Геращенко, ему выстрелили в спину

От полученных ранений россиянин скончался по дороге в больницу.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту произошедшего.

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