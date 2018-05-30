В Общественной палате призвали к быстрому и качественному расследованию убийства Бабченко

Заместитель председателя комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты Константин Комков прокомментировал в беседе с RT убийство в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко.

«Смерть журналиста всегда неэтично и подло использовать для пиара, цинично использовать против страны, сообщества и в политических целях. Любая страна должна оцениваться, мне кажется, не только, например, по уровню бедности, но и по комфорту и безопасности работы журналистов. Но, к сожалению, Украина в этом рейтинге точно не лидирует. Сейчас, на мой взгляд, единственный выход — провести быстрое и качественное расследование, которое не вызвало бы сомнений в его подлинности», — пояснил Комков.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман обвинил Россию в причастности к убийству журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.

Журналист был убит 29 мая в подъезде своего дома. По данному факту СК России возбудил уголовное дело.