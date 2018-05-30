В Совфеде ответили на обвинения Гройсмана в причастности России к убийству Бабченко

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT прокомментировал заявление премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, который обвинил Россию в причастности к убийству журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.

«Это стандартная ситуация для современной политической верхушки Украины. Если происходит резонансное преступление на её территории, сразу, без всякого предварительного расследования обвиняют в этом Россию. Это их суть на сегодняшний день. Если Украина такая развитая, демократическая, процветающая страна, то она должна обеспечивать защиту всех граждан. Обвинения в адрес России голословные. Они хорошо воспринимаются на Западе. На самом деле с учётом общей обстановки на Украине — там бурный расцвет преступности на фоне тотальной русофобии», — отметил Цеков.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман обвинил Россию в причастности к убийству журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.

Журналист был убит 29 мая в подъезде своего дома. По данному факту СК России возбудил уголовное дело.