СМИ: На месте убийства Бабченко найдены три гильзы для пистолета Макарова

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На месте убийства журналиста Аркадия Бабченко были найдены три гильзы для пистолета Макарова, сообщает УНН со ссылкой на источник в полиции.
СМИ: На месте убийства Бабченко найдены три гильзы для пистолета Макарова
  • © Serg Glovny/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«На месте убийства были обнаружены три гильзы калибра 9 мм под макаров», — сообщили в полиции.

Также была подтверждена информация о том, что убийца выстрелил в Бабченко три раза, и все три раза — в спину журналиста.

Ранее сообщалось, что Национальная полиция Украины проведёт комплекс экспертиз в рамках расследования уголовного дела об убийстве в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко.

В СК России заявили о готовности оказать содействие компетентным органам Украины в расследовании убийства.

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