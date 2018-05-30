СК России готов оказать содействие Украине в расследовании убийства журналиста Бабченко

СК России заявил о готовности оказать содействие компетентным органам Украины в расследовании убийства журналиста Аркадия Бабченко.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко.

«Учитывая, что украинские коллеги до сих пор не могут раскрыть убийства других российских граждан — в частности, речь идёт об убийствах журналиста Павла Шеремета и экс-депутата Дениса Вороненкова, — Следственный комитет готов оказать содействие компетентным органам Украины в раскрытии и объективном расследовании убийства Бабченко», — заявила Петренко.

Бабченко был убит в Киеве 29 мая в подъезде своего дома. По данному факту СК России возбудил уголовное дело.

Глава МИД России Сергей Лавров также прокомментировал убийство Бабченко в Киеве, назвав смерть журналиста трагедией. В СПЧ России заявили о намерении потребовать тщательного расследования произошедшего.

Ранее стало известно, что украинская полиция составила фоторобот человека, которого подозревают в убийстве Бабченко.