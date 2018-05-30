СК России готов оказать содействие Украине в расследовании убийства журналиста Бабченко
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко.
«Учитывая, что украинские коллеги до сих пор не могут раскрыть убийства других российских граждан — в частности, речь идёт об убийствах журналиста Павла Шеремета и экс-депутата Дениса Вороненкова, — Следственный комитет готов оказать содействие компетентным органам Украины в раскрытии и объективном расследовании убийства Бабченко», — заявила Петренко.
Бабченко был убит в Киеве 29 мая в подъезде своего дома. По данному факту СК России возбудил уголовное дело.
Глава МИД России Сергей Лавров также прокомментировал убийство Бабченко в Киеве, назвав смерть журналиста трагедией. В СПЧ России заявили о намерении потребовать тщательного расследования произошедшего.
Ранее стало известно, что украинская полиция составила фоторобот человека, которого подозревают в убийстве Бабченко.