СК России готов оказать содействие Украине в расследовании убийства журналиста Бабченко

Короткая ссылка
СК России заявил о готовности оказать содействие компетентным органам Украины в расследовании убийства журналиста Аркадия Бабченко.
СК России готов оказать содействие Украине в расследовании убийства журналиста Бабченко
  • © Serg Glovny/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко.

«Учитывая, что украинские коллеги до сих пор не могут раскрыть убийства других российских граждан — в частности, речь идёт об убийствах журналиста Павла Шеремета и экс-депутата Дениса Вороненкова, — Следственный комитет готов оказать содействие компетентным органам Украины в раскрытии и объективном расследовании убийства Бабченко», — заявила Петренко.

Бабченко был убит в Киеве 29 мая в подъезде своего дома. По данному факту СК России возбудил уголовное дело.

Глава МИД России Сергей Лавров также прокомментировал убийство Бабченко в Киеве, назвав смерть журналиста трагедией. В СПЧ России заявили о намерении потребовать тщательного расследования произошедшего.

Ранее стало известно, что украинская полиция составила фоторобот человека, которого подозревают в убийстве Бабченко.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Украина
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить