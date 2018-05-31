В Совфеде назвали Вышинского политическим узником Украины

Короткая ссылка
Арестованный глава РИА Новости Украина Кирилл Вышинский является политическим узником Украины, заявила на заседании комиссии по информполитике и СМИ в Совете Федерации сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
В Совфеде назвали Вышинского политическим узником Украины
  • © РИА Новости

«До 1 июня Кирилл Вышинский останется в следственном изоляторе города Херсона. Какова политическая перспектива, как будут дальше развиваться события, мы с вами можем лишь предвидеть... Сегодня Вышинский — политический узник Украины», — цитирует сенатора RNS.

По словам Ковитиди, «достаточно своевременная» и «адекватная» реакция Москвы «на сегодняшний день не возымела никаких действий с обратной стороны».

Ранее комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович выразила глубокую озабоченность арестом Вышинского на Украине.

Также сообщалось, что СБУ допросила 48 человек по делу главы РИА Новости Украина.

17 мая суд арестовал Вышинского на два месяца. Апелляция на его арест будет рассмотрена 1 июня.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Украина
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить