В Совфеде назвали Вышинского политическим узником Украины

Арестованный глава РИА Новости Украина Кирилл Вышинский является политическим узником Украины, заявила на заседании комиссии по информполитике и СМИ в Совете Федерации сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

«До 1 июня Кирилл Вышинский останется в следственном изоляторе города Херсона. Какова политическая перспектива, как будут дальше развиваться события, мы с вами можем лишь предвидеть... Сегодня Вышинский — политический узник Украины», — цитирует сенатора RNS.

По словам Ковитиди, «достаточно своевременная» и «адекватная» реакция Москвы «на сегодняшний день не возымела никаких действий с обратной стороны».

Ранее комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович выразила глубокую озабоченность арестом Вышинского на Украине.

Также сообщалось, что СБУ допросила 48 человек по делу главы РИА Новости Украина.

17 мая суд арестовал Вышинского на два месяца. Апелляция на его арест будет рассмотрена 1 июня.