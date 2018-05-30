В СБУ допросили 48 человек по делу Вышинского

Короткая ссылка
Заместитель председателя Службы безопасности Украины (СБУ) Виктор Кононенко заявил, что ведомство допросило 48 человек по делу главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
В СБУ допросили 48 человек по делу Вышинского
  • © РИА Новости

Об этом сообщают «Украинские новости».

«По моей информации, допрошены 48 человек», — цитирует его издание.

Уточняется, что все допрошенные проходят в материалах дела как свидетели.

Ранее стало известно, что Апелляционный суд Херсонской области Украины перенёс на 1 июня рассмотрение жалобы защиты на арест Вышинского. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Украина
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить