В СБУ допросили 48 человек по делу Вышинского

Заместитель председателя Службы безопасности Украины (СБУ) Виктор Кононенко заявил, что ведомство допросило 48 человек по делу главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

Об этом сообщают «Украинские новости».

«По моей информации, допрошены 48 человек», — цитирует его издание.

Уточняется, что все допрошенные проходят в материалах дела как свидетели.

Ранее стало известно, что Апелляционный суд Херсонской области Украины перенёс на 1 июня рассмотрение жалобы защиты на арест Вышинского.