Суд рассматривает апелляцию на арест главы РИА Новости Украина Вышинского
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29 мая 2018
Вышинский считает, что его арест может быть связан с грядущими президентскими выборами: «Президент Порошенко намекает, что вернёт тех, кого называли вероятными кандидатами на мой обмен. Ему нужно что-то предъявить избирателям. Я как пугало и предмет торга. Очень кстати к выборам!».
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Вышинского подозревают в государственной измене. В интервью RT он заявил, что не исключает новых обвинений в свой адрес.
«Нельзя сказать, что был удивлён, увидев сотрудников СБУ. Обстановка в стране такая, что их может ожидать любой журналист. Более того, я совершенно не буду удивлён, если СБУ будет стараться выдвинуть против меня и другие обвинения», — сказал Вышинский.
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18 мая в Москве прошла акция в поддержку главы РИА Новости Украина.
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17 мая суд Херсона арестовал Вышинского на 60 дней. 21 мая адвокат сообщил о подаче апелляции.
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Суд Херсонской области Украины рассматривает апелляцию на решение об аресте главы РИА Новости Кирилла Вышинского на два месяца.