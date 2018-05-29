Суд рассматривает апелляцию на арест главы РИА Новости Украина Вышинского

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Илья Соколов
Апелляционный суд Херсонской области Украины рассматривает жалобу защиты на арест главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Журналиста задержали 15 мая, спустя два дня его арестовали на два месяца. Вышинского подозревают в государственной измене. Профессиональные международные организации осудили действия украинских силовиков. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Суд рассматривает апелляцию на арест главы РИА Новости Украина Вышинского
  • © Reuters
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  • 29 мая 2018

    Вышинский считает, что его арест может быть связан с грядущими президентскими выборами: «Президент Порошенко намекает, что вернёт тех, кого называли вероятными кандидатами на мой обмен. Ему нужно что-то предъявить избирателям. Я как пугало и предмет торга. Очень кстати к выборам!».

  • Вышинского подозревают в государственной измене. В интервью RT он заявил, что не исключает новых обвинений в свой адрес.

    «Нельзя сказать, что был удивлён, увидев сотрудников СБУ. Обстановка в стране такая, что их может ожидать любой журналист. Более того, я совершенно не буду удивлён, если СБУ будет стараться выдвинуть против меня и другие обвинения», — сказал Вышинский.

  • 18 мая в Москве прошла акция в поддержку главы РИА Новости Украина.

  • 17 мая суд Херсона арестовал Вышинского на 60 дней. 21 мая адвокат сообщил о подаче апелляции.

  • Суд Херсонской области Украины рассматривает апелляцию на решение об аресте главы РИА Новости Кирилла Вышинского на два месяца.

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