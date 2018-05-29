Суд рассматривает апелляцию на арест главы РИА Новости Украина Вышинского

Апелляционный суд Херсонской области Украины рассматривает жалобу защиты на арест главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Журналиста задержали 15 мая, спустя два дня его арестовали на два месяца. Вышинского подозревают в государственной измене. Профессиональные международные организации осудили действия украинских силовиков. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.