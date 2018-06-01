В Херсоне суд рассматривает апелляцию на арест главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского

Апелляционный суд Херсонской области Украины рассматривает жалобу защиты на арест главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Изначально заседание должно было состояться 29 мая, однако его перенесли по просьбе стороны обвиняемого. Журналиста задержали 15 мая, спустя двое суток его заключили под арест до 13 июля. Вышинского подозревают в государственной измене. Журналиста преследуют из-за его профессиональной деятельности. Сам Вышинский полагает, что в аналогичную ситуацию на Украине может попасть любой его коллега. RT ведёт прямую трансляцию.