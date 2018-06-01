Луценко заявил о планах заказчиков покушения на Бабченко убить 47 человек

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что украинские правоохранительные органы в результате инсценировки убийства журналиста Аркадия Бабченко получили список из 47 человек, которые могли стать «следующими жертвами».

Об этом он написал в своём Facebook.

«В результате этой оперативной комбинации следствие получило список из 47 лиц, которые могли быть следующими жертвами террористов. Преимущественно это известные украинские и бывшие российские журналисты», — написал Луценко.

Он отметил, что этим людям сообщили об опасности и организовали их защиту.

Ранее Луценко и глава СБУ Василий Грицак рассказали послам стран G7 о спецоперации с Бабченко.