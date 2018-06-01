Луценко заявил о планах заказчиков покушения на Бабченко убить 47 человек
- Юрий Луценко и Аркадий Бабченко
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Об этом он написал в своём Facebook.
«В результате этой оперативной комбинации следствие получило список из 47 лиц, которые могли быть следующими жертвами террористов. Преимущественно это известные украинские и бывшие российские журналисты», — написал Луценко.
Он отметил, что этим людям сообщили об опасности и организовали их защиту.
Ранее Луценко и глава СБУ Василий Грицак рассказали послам стран G7 о спецоперации с Бабченко.