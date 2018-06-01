Глава СБУ и генпрокурор Украины рассказали послам G7 о спецоперации с Бабченко

Глава СБУ Василий Грицак и генеральный прокурор Украины Юрий Луценко проинформировали послов стран G7 о целях и ключевых аспектах операции с журналистом Аркадием Бабченко. Об этом заявили в пресс-службе украинской Генпрокуратуры.

«Во время встречи проинформировали о ключевых аспектах проводимой работы и тех целях, которые ставились при принятии решения о проведении контроля за совершением преступления в форме имитации обстановки преступления», — отмечается в сообщении.

Грицак и Луценко обратили внимание на то, что «именно выбранная стратегия» позволила не допустить гибели Бабченко, пресечь преступление, а «также полностью задокументировать преступные действия организатора, получить доказательства его связи с заказчиком преступления».

Было также отмечено, что благодаря этому удалось получить данные о возможных потенциальных жертвах, «против которых, вероятно, готовились террористические акты и убийства».

Ранее Луценко рассказал, что намерен провести встречу с дипломатами G7, на которой, как сообщалось, стороны обсудят ситуацию с Бабченко.