Глава СБУ и генпрокурор Украины рассказали послам G7 о спецоперации с Бабченко

Короткая ссылка
Глава СБУ Василий Грицак и генеральный прокурор Украины Юрий Луценко проинформировали послов стран G7 о целях и ключевых аспектах операции с журналистом Аркадием Бабченко. Об этом заявили в пресс-службе украинской Генпрокуратуры.
Глава СБУ и генпрокурор Украины рассказали послам G7 о спецоперации с Бабченко
  • Reuters

«Во время встречи проинформировали о ключевых аспектах проводимой работы и тех целях, которые ставились при принятии решения о проведении контроля за совершением преступления в форме имитации обстановки преступления», — отмечается в сообщении. 

Грицак и Луценко обратили внимание на то, что «именно выбранная стратегия» позволила не допустить гибели Бабченко, пресечь преступление, а «также полностью задокументировать преступные действия организатора, получить доказательства его связи с заказчиком преступления».

Было также отмечено, что благодаря этому удалось получить данные о возможных потенциальных жертвах, «против которых, вероятно, готовились террористические акты и убийства».

Ранее Луценко рассказал, что намерен провести встречу с дипломатами G7, на которой, как сообщалось, стороны обсудят ситуацию с Бабченко.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Украина
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить