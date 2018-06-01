Луценко заявил о планах провести встречу с дипломатами G7 для объяснения ситуации с Бабченко

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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что он и глава СБУ Василий Грицак встретятся с дипломатами стран G7, чтобы дать объяснения по поводу инсценировки убийства журналиста Аркадия Бабченко.
Луценко заявил о планах провести встречу с дипломатами G7 для объяснения ситуации с Бабченко
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Об этом он заявил в эфире программы «Право на владу» на телеканале «1 + 1».

«В Генпрокуратуре с главой Службы безопасности Украины и причастными офицерами состоится встреча с дипломатами G7. Мы объясним всё, что можем объяснить в рамках тайны следствия», — сказал он. 

При этом Луценко выразил надежду, что страны поддержат Украину в желании наказать Россию.

Ранее генпрокурор Украины рассказал, что в курсе организации инсценировки убийства в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко были не более десяти сотрудников правоохранительной системы страны.

Президент Украины Пётр Порошенко назвал блестящей спецоперацию СБУ по инсценировке убийства Бабченко. 

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