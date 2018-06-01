Генпрокурор Украины рассказал, кто был в курсе инсценировки убийства Бабченко

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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал, что в курсе организации инсценировки убийства в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко были не более 10 сотрудников правоохранительной системы страны.

«Думаю, что обо всём этом знали не более 10 человек в правоохранительной системе Украины», — цитирует Луценко News One.

Генпрокурор добавил, что в курсе ситуации были врачи, которые перевозили журналиста, а также некоторые сотрудники оперативной, следственной и прокурорской группы.

Ранее суд в Киеве арестовал на два месяца Бориса Германа, предполагаемого организатора покушения на Бабченко.

29 мая появилась информация, что Аркадий Бабченко убит в подъезде своего дома в Киеве. На следующий день в СБУ заявили, что «убийство» журналиста было частью спецоперации.

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