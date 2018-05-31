В поиске мотивов: что известно о главном подозреваемом в организации покушения на Бабченко

СБУ огласила имя подозреваемого в организации покушения на журналиста Аркадия Бабченко. По версии ведомства, это 50-летний руководитель частного предприятия по производству оружия Борис Герман. Согласно данным украинских спецслужб, ликвидацию журналиста бизнесмен поручил бывшему бойцу добровольческого украинского корпуса Алексею Цымбалюку. Адвокат Германа настаивает на том, что уголовное дело не имеет доказательной базы, а у его подзащитного нет мотива для покушения.

Арест и деанонимизация

Имя предполагаемого организатора покушения на Бабченко стало известно в ходе судебного заседания.

«На рассмотрение в Шевченковский районный суд города Киева поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Германа Бориса Львовича, — заявили в суде. — Он подозревается по ч.1 ст.14, ч.3 ст.27, ч.3 ст.258 УК Украины («Организация приготовления к террористическому акту, то есть к применению оружия в целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения, по предварительному сговору группой лиц, что привело бы к гибели человека». — RT)».

Обвинение попросило арестовать Германа, в то время как защита указывала на то, что на это нет оснований. Так, взявшийся защищать подозреваемого адвокат Евгений Солодко заявил, что дело носит очевидные признаки фабрикации.

«Сейчас адвокаты нашей фирмы работают с «организатором убийства» Аркадия Бабченко, — пояснил Солодко в своём аккаунте в сети Facebook. — Первое впечатление — провокация, организованная весьма неэстетично. Попытка закошмарить подзащитного сразу не удалась, а дальше будем разбираться».

Кто такой Борис Герман

По словам Евгения Солодко, Герман является исполнительным директором украинско-немецкого предприятия «Шмайсер». При этом адвокат подчёркивает, что «Шмайсер» — единственное негосударственное предприятие по производству оружия на Украине.

Защитник указывает, что компания имеет давние производственные отношения с Министерством обороны Украины, а сам директор известен своей волонтёрской деятельностью для нужд АТО.

«Именно его оптика стоит на винтовках наших снайперов, именно он модернизирует и создаёт мощнейшие снайперские комплексы на базе существующего армейского вооружения, — заявил Солодко. — Юрист по образованию, он давно выбрал для себя любимое дело — оружие».

На официальном сайте «Шмайсера» Герман действительно указан как директор предприятия, однако фирма, судя по доступной на ресурсе информации, занимается производством травматического оружия и патронов к нему. О том, что «Шмайсер» производит оптику для винтовок, информации нет. Также, по данным украинских СМИ, Герман находится под следствием по подозрению в краже акций предприятия.

Как следует из открытых источников, 50-летний Борис Герман родился в 1967 году, проходил обучение в Межрегиональной академии управления персоналом и Киевском национальном экономическом университете. Срочную службу он проходил в воинской части №15133 на Украине. Эта информация указана на одной из его страниц в соцсетях.

Ещё одна любопытная деталь биографии Бориса Германа — его родство с видными лицами украинской политической сцены.

Так, в украинских СМИ Борис Герман упоминался как шурин (брат супруги) известного украинского юриста, экс-главы Высшего хозяйственного суда и бывшего народного депутата от Партии регионов Дмитрия Притыки.

Супруга Притыки, Лидия Львовна Притыка, в девичестве Герман, является владельцем магазина «Дом тканей» на Крещатике. Отец Бориса и Лидии Лев Герман, по некоторым данным, является совладельцем ООО «Динамо-Атлантик» и ООО «Сталкер Лтд.». Также вместе с политиком Михаилом Бродским Лев Герман владеет ООО «Дом торговли» на Дерибасовской в Одессе.

«Киллер-доброволец»

Также стало известно, что заказ Германа должен был выполнять Алексей Цимбалюк — боец Добровольческого украинского корпуса (ДУК), сформированного в 2014 году руководителем «Правого сектора»* Дмитрием Ярошем.

Об этом доброволец написал сам на своей странице в Facebook.

«После обнародования записи получения мною аванса за убийство человека без изменения моего голоса шифроваться смысла не вижу», — написал Цымбалюк в соцсети.

Facebook

© Алексей Цымбалюк

Также он похвалил действия оперативников СБУ.

«Прекрасно, что в службе работают талантливые молодые опера, к которым спокойно идёшь с информацией о заказах на убийство. Обращаешься и не боишься, что тебя сольют тем же заказчикам за доллары. Честно, не знаю, как сложится моя судьба дальше, немного на нервах. Но точно знаю, что оперативник, который всё это дело тащил на себе, следователь по делу — люди чести», — написал Цымбалюк, добавив, что в ближайшее время не будет общаться с журналистами, так как следствие всё ещё идёт и он «давал подписку о неразглашении».

«В деле нет мотива»

Следствие по делу Бориса Германа обещает немало неожиданностей — отчасти потому, что в деле пока нет ни убедительных доказательств причастности подозреваемого к организации покушения, ни мотива для убийства Аркадия Бабченко.

Так, по данным защитника Евгения Солодко, заказчики убийства Бабченко, судя по материалам дела, так и остались неустановленными. При этом, утверждает адвокат, их даже не искали.

Кроме того, сотрудники СБУ якобы за последние полгода неоднократно обыскивали квартиру и предприятие Германа, в результате чего тому пришлось дать взятку в размере $70 тыс.

Также Солодко заявил, что ознакомился с перепиской Германа с потенциальным киллером, и, по его словам, там не идёт речь об убийстве.

Facebook

© Евгений Солодко

«В переписке в мессенджерах речь идёт о чём угодно, только не об убийстве, — заявил Солодко. — И списка потенциальных жертв в материалах тоже нет. Сам «киллер», действуя уже в рамках протокола о контроле за совершением преступления, предлагает «грохнуть» неких Тодора Пановского и Богданова, говоря о том, что последнего ненавидит «з 14 року».

Наконец, в деле нет мотива, говорит юрист, а интерес Германа в убийстве Бабченко совершенно непонятен.

«Но брифинг генерального прокурора уже состоялся, — иронизирует Солодко. — Значит, будут, выпучив глаза, доказывать несуществующее».

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) тем временем действительно уверенно отчиталась о спецоперации по инсценировке убийства. По данным ГПУ, задержанный Борис Герман во время своих телефонных разговоров помимо Бабченко упоминал фамилии ещё 30 лиц, которых также хотели устранить. Все разговоры прослушивались правоохранителями, и было решено инсценировать убийство журналиста, чтобы получить доступ к информации о других терактах.

Покушение без покушения

Напомним, 29 мая в МВД Украины сообщили, что на выходца из России и журналиста Александра Бабченко совершено покушение в подъезде его дома и что позднее он скончался по дороге в больницу. Гибель Бабченко накануне, во вторник, подтвердили и в Нацполиции.

Однако в ходе брифинга в среду глава СБУ Василий Грицак пояснил, что на Бабченко готовилось покушение, а инсценировка его убийства была частью спецоперации по поимке организаторов.

Украинские силовики утверждают, что за подготовкой нападения на журналиста стоят российские спецслужбы. При этом в СБУ не предоставили каких-либо доказательств, уточнив только, что организатор «говорил о необходимости устранения 30 лиц на территории Украины». Фамилии потенциальных жертв Грицак также называть не стал.

Прокомментировал ситуацию и сам Бабченко, принимавший участие в брифинге.

«Насколько мне известно, эта операция готовилась два месяца. Меня посвятили в курс дела месяц назад. За этот месяц я увидел, как парни работали, как они рыли носом, как буйволы пахали... Весь этот месяц мы были на связи, мы думали, прорабатывали, действовали. И в итоге результатом стала эта спецоперация», — заявил Бабченко.

Многие западные СМИ с недоумением отреагировали на спецоперацию украинских властей, в рамках которой было инсценировано убийство Аркадия Бабченко. Они охотно подхватили эту тему, поверив сообщениям о «руке Кремля». Однако после «чудесного воскрешения» Бабченко некоторые журналисты заявили, что подобными фейковыми новостями Украина подорвала доверие к себе.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).