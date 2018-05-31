Суд в Киеве арестовал подозреваемого в организации покушения на Бабченко

Шевченковский суд Киева арестовал на два месяца Бориса Германа, подозреваемого в организации покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.

Об этом сообщает «Гордон». Уточняется, что Герман арестован без возможности внесения залога.

Ранее стало известно, что предполагаемого организатора зовут Борис Герман. По словам его адвоката, Герман руководит украинско-немецким предприятием по изготовлению оружия.

Также украинец Алексей Цымбалюк заявил, что является «исполнителем убийства» Бабченко.

29 мая появилась информация, что Аркадий Бабченко убит в подъезде своего дома в Киеве. На следующий день в СБУ заявили, что «убийство» журналиста было частью спецоперации.