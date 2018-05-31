Организатор «убийства» Бабченко оказался главой предприятия по производству оружия
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«Борис Герман — исполнительный директор украинско-немецкого СП «Шмайсер», единственного негосударственного предприятия по производству оружия в нашей стране», — написал он в Facebook.
По словам юриста, предприятие имеет давние отношения с Минобороны Украины, а сам Герман известен своей «волонтёрской деятельностью для нужд АТО».
Ранее суд в Киеве сообщил, что предполагаемого организатора «убийства» Бабченко зовут Борис Герман.
30 мая в Службе безопасности Украины заявили, что информация об убийстве журналиста была частью спецоперации для предотвращения покушения.