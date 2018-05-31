Организатор «убийства» Бабченко оказался главой предприятия по производству оружия

Короткая ссылка
Борис Герман, подозреваемый в организации «убийства» российского журналиста Аркадия Бабченко, руководит украинско-немецким предприятием по изготовлению оружия. Об этом сообщил адвокат задержанного Евгений Солодко.
Организатор «убийства» Бабченко оказался главой предприятия по производству оружия
  • © Valentyn Ogirenko
  • Reuters

«Борис Герман — исполнительный директор украинско-немецкого СП «Шмайсер», единственного негосударственного предприятия по производству оружия в нашей стране», — написал он в Facebook.

По словам юриста, предприятие имеет давние отношения с Минобороны Украины, а сам Герман известен своей «волонтёрской деятельностью для нужд АТО». 

Ранее суд в Киеве сообщил, что предполагаемого организатора «убийства» Бабченко зовут Борис Герман

30 мая в Службе безопасности Украины заявили, что информация об убийстве журналиста была частью спецоперации для предотвращения покушения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Украина
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить