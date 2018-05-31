Суд на Украине назвал фамилию «организатора убийства» Бабченко

Предполагаемого организатора «убийства» российского журналиста Аркадия Бабченко зовут Борис Герман. Об этом говорится в сообщении Шевченковского районного суда Киева.

Как отмечается в сообщении суда в Facebook, на рассмотрение поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Германа Бориса Львовича, подозреваемого по ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258 УК Украины.

Ранее в СБУ заявили о задержании в Киеве «организатора убийства» Бабченко. По данным СМИ, им является украинский бизнесмен.

Вечером 29 мая появились сообщения о том, что журналист Аркадий Бабченко убит в подъезде своего дома в Киеве. На месте было найдено три гильзы от пистолета Макарова. В полиции заявили, что ведётся розыск нескольких человек.

30 мая глава Службы безопасности Украины Василий Грицак в ходе брифинга заявил, что информация об убийстве Бабченко была частью спецоперации для предотвращения покушения.