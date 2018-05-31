Суд на Украине назвал фамилию «организатора убийства» Бабченко

Короткая ссылка
Предполагаемого организатора «убийства» российского журналиста Аркадия Бабченко зовут Борис Герман. Об этом говорится в сообщении Шевченковского районного суда Киева.
Суд на Украине назвал фамилию «организатора убийства» Бабченко
  • © Reuters

Как отмечается в сообщении суда в Facebook, на рассмотрение поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Германа Бориса Львовича, подозреваемого по ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258 УК Украины.

Ранее в СБУ заявили о задержании в Киеве «организатора убийства» Бабченко. По данным СМИ, им является украинский бизнесмен.

Вечером 29 мая появились сообщения о том, что журналист Аркадий Бабченко убит в подъезде своего дома в Киеве. На месте было найдено три гильзы от пистолета Макарова. В полиции заявили, что ведётся розыск нескольких человек.

30 мая глава Службы безопасности Украины Василий Грицак в ходе брифинга заявил, что информация об убийстве Бабченко была частью спецоперации для предотвращения покушения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Украина
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить