СМИ узнали подробности об «организаторе убийства» журналиста Бабченко

Задержанным на Украине «организатором убийства» журналиста Аркадия Бабченко, которого в СБУ назвали «гражданин Г.», является украинский бизнесмен.

Об этом пишет «СТРАНА.ua» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что речь идёт об украинском бизнесмене, который работает в том числе в сфере поставок оружия армии Украины и последнее время вступает в конфликты с конкурентами на данном рынке.

«В первых пояснениях Г. говорит, что к нему подошли сотрудники украинских правоохранительных органов и предложили участвовать в контрразведывательной операции. И он, как человек, который много помогает АТО, в том числе и в плане поставок оружия, согласился помочь своей стране. То есть это была чистой воды провокация. А сейчас этот человек, который приходил к нему с предложением, исчез, и в СБУ говорят, что он работал на российские спецслужбы, но каких-либо чётких доказательств этого нет в материале дела», — сказал источник.

По его словам, заказчик фигурирует как «неустановленное лицо», которое якобы сотрудничало со спецслужбами России.

При этом адвокат Андрей Смирнов со ссылкой на источники рассказал, что подозреваемый в «деле Бабченко», который был ранее задержан, указывает заказчиком департамент контрразведки СБУ, «называет анкетные данные конкретного куратора и его номер телефона».

Ранее в СБУ заявили о задержании в Киеве «организатора убийства» Бабченко.

30 мая СМИ писали, что «дело Бабченко» могут переквалифицировать на статью «Теракт».