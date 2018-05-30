СМИ: Дело Бабченко планируют переквалифицировать на «Теракт»

Дело о покушении на убийство российского журналиста Аркадия Бабченко собираются переквалифицировать на статью «Теракт».

Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины (СБУ).

При этом источники в полиции заявили изданию, что расследованием дела Бабченко займётся СБУ.

29 мая сообщалось, что российский журналист Аркадий Бабченко убит в подъезде своего дома в Киеве. 30 мая в СБУ заявили, что «убийство» Бабченко было частью спецоперации СБУ. Сам журналист рассказал, что его жена не знала о готовящейся спецоперации.