СМИ: Дело Бабченко планируют переквалифицировать на «Теракт»
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Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины (СБУ).
При этом источники в полиции заявили изданию, что расследованием дела Бабченко займётся СБУ.
29 мая сообщалось, что российский журналист Аркадий Бабченко убит в подъезде своего дома в Киеве. 30 мая в СБУ заявили, что «убийство» Бабченко было частью спецоперации СБУ. Сам журналист рассказал, что его жена не знала о готовящейся спецоперации.