В СБУ заявили о задержании организатора убийства Бабченко

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Глава СБУ Василий Грицак заявил, что организатор убийства российского журналиста Аркадия Бабченко задержан в Киеве.
В СБУ заявили о задержании организатора убийства Бабченко
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Об этом он сказал в ходе брифинга, который транслировал телеканал «112 Украина».

«Около трёх часов назад организатор этого преступления нами был задержан в городе Киеве. Прямо сейчас продолжаются следственные действия с этим гражданином, а также проводится ряд обысков по местам его проживания, а также временного пребывания», — заявил Грицак.

Ранее глава Нацполиции Украины в Киеве Андрей Крищенко сообщил, что по делу об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко на Украине разыскиваются несколько человек.

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