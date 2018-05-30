В СБУ заявили о задержании организатора убийства Бабченко

Глава СБУ Василий Грицак заявил, что организатор убийства российского журналиста Аркадия Бабченко задержан в Киеве.

Об этом он сказал в ходе брифинга, который транслировал телеканал «112 Украина».

«Около трёх часов назад организатор этого преступления нами был задержан в городе Киеве. Прямо сейчас продолжаются следственные действия с этим гражданином, а также проводится ряд обысков по местам его проживания, а также временного пребывания», — заявил Грицак.

Ранее глава Нацполиции Украины в Киеве Андрей Крищенко сообщил, что по делу об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко на Украине разыскиваются несколько человек.