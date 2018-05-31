Порошенко прокомментировал негативную реакцию на инсценировку убийства Бабченко

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Президент Украины Пётр Порошенко прокомментировал негативную реакцию, которую вызвала операция украинских спецслужб по инсценировке убийства журналиста Аркадия Бабченко.
Порошенко прокомментировал негативную реакцию на инсценировку убийства Бабченко
  • © Reuters

Об этом сообщает «112 Украина».

Порошенко в ходе своего выступления в лицее в Ивано-Франковской области призвал осуждать Россию, а не Украину.

«Когда поймали их на горячем, говорят, что мы не так действуем. Вам надо обвинять не украинцев, а Россию. Украинцы делают всё возможное, чтобы держаться вместе и защитить себя. Уверяю, так будет и впредь», — сказал он, не уточнив адресата своего обращения.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков выразил недоумение в связи с заявлениями ряда международных организаций, раскритиковавших спецоперацию украинских спецслужб по предотвращению убийства журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая международная правозащитная организация «Репортёры без границ» назвала инсценировку убийства Бабченко «жалким трюком».

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