Порошенко прокомментировал негативную реакцию на инсценировку убийства Бабченко

Президент Украины Пётр Порошенко прокомментировал негативную реакцию, которую вызвала операция украинских спецслужб по инсценировке убийства журналиста Аркадия Бабченко.

Об этом сообщает «112 Украина».

Порошенко в ходе своего выступления в лицее в Ивано-Франковской области призвал осуждать Россию, а не Украину.

«Когда поймали их на горячем, говорят, что мы не так действуем. Вам надо обвинять не украинцев, а Россию. Украинцы делают всё возможное, чтобы держаться вместе и защитить себя. Уверяю, так будет и впредь», — сказал он, не уточнив адресата своего обращения.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков выразил недоумение в связи с заявлениями ряда международных организаций, раскритиковавших спецоперацию украинских спецслужб по предотвращению убийства журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая международная правозащитная организация «Репортёры без границ» назвала инсценировку убийства Бабченко «жалким трюком».