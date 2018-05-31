Аваков шокирован реакцией международных организаций на инсценировку убийства Бабченко

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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков выразил недоумение в связи с заявлениями ряда международных организаций, раскритиковавших спецоперацию украинских спецслужб по предотвращению убийства журналиста Аркадия Бабченко.
Аваков шокирован реакцией международных организаций на инсценировку убийства Бабченко
  • © Sergei SUPINSKY
  • AFP

«Мне удивительны заявления многих международных организаций: «Что это такое — дезинформировали общество». Вы что, хотели, чтобы Бабченко был убит? И вы бы на этом примере говорили — Amnesty International или «Репортёры без границ» — «вот, у нас ещё один погибший журналист»?» — цитирует Авакова Интерфакс-Украина.

Он подчеркнул, что приветствует спецоперацию по предотвращению убийства человека.

«Поэтому, мягко говоря, удивляют и шокируют такие заявления неких международных авторитетов», — отметил глава МВД.

По его мнению, правоохранительные органы должны руководствоваться не общественным мнением, а тем, чтобы на территории страны было спокойно.

Ранее международная правозащитная организация «Репортёры без границ» назвала инсценировку убийства Бабченко жалким трюком.

В свою очередь, представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации Арлем Дезир выразил сожаление из-за решения Киева распространить информацию об «убийстве» российского журналиста.

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