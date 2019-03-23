На Украине открыли почти 200 связанных с выборами уголовных производств

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Замначальника Главного следственного управления Нацполиции Украины Максим Цуцкиридзе заявил, что правоохранительные органы открыли 193 уголовных производства из-за нарушений, связанных с избирательным процессом.

Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

Отмечается, что из общего количества открытых уголовных производств 87 непосредственно связаны с избирательным процессом, а ещё 106 являются преступлениями общеуголовной направленности, которые также в определённой мере нарушают избирательные права граждан.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков рассказал, что в Киеве, Одессе, Киевской, Харьковской и Одесской областях были зафиксированы случаи подкупа избирателей.

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